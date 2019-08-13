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В Светловодске открылся новый православный храм в честь Петра и Павла

13.08.2019 / 13:22
В Светловодске открылся новый православный храм в честь Петра и Павла
Светловодск Источник: Центр информации УПЦ
В Светловодске открылся новый храм УПЦ

В Светловодске Кировоградской области открылся новый православный храм в честь святых апостолов Петра и Павла.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ, 11 августа епископ Александрийский и Светловодский Боголеп совершил первую Божественную литургию в храме, который строится в городе Светловодск.

Открытие нового храма прихожане ожидали несколько лет.

Владыка Боголеп поблагодарил всех за совместную молитву, отметил труды настоятеля и ктиторов, а также выразил надежду, что в ближайшее время работы будут завершены и состоится торжественный чин освящения храма.

 

Источник: Inpress.ua
церковь, УПЦ, Светловодск
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