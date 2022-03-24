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Винницкий митрополит назвал призывы к захвату храмов УПЦ мародерством

24.03.2022 / 14:06
Винницкий митрополит назвал призывы к захвату храмов УПЦ мародерством
Источник: Центр информации УПЦ
Призывы к захвату храмов УПЦ, которая активно помогает украинским военным и молится о них, приравниваются к мародерству

Призывы к рейдерству храмов Украинской Православной Церкви разделяют украинский народ в период, когда единство особенно необходимо.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, об этом сказал митрополит Варсонофий, комментируя призывы некоторых ОТГ и старост сел Винницкой области к захвату храмов Украинской Православной Церкви.

 «Мы должны быть едины, только общие усилия приведут наш народ к победе над врагом. Призывы к захвату храмов УПЦ, которая активно помогает украинским военным и молится о них, приравниваются к мародерству», – отметил митрополит Варсонофий.

Как сообщалось ранее, глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что те, кто сегодня использует тему религии и распространяет призывы к погромам, работают на пользу России для раскола среди украинцев.

По словам главы Офиса Президента, «идеи вокруг религиозного конфликта из-за наличия в Украине «русской церкви», призывы к погромам», - это одна из тем, которая используется для внутреннего раскола украинского общества.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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