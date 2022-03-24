Винницкий митрополит назвал призывы к захвату храмов УПЦ мародерством

Призывы к рейдерству храмов Украинской Православной Церкви разделяют украинский народ в период, когда единство особенно необходимо.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, об этом сказал митрополит Варсонофий, комментируя призывы некоторых ОТГ и старост сел Винницкой области к захвату храмов Украинской Православной Церкви.

«Мы должны быть едины, только общие усилия приведут наш народ к победе над врагом. Призывы к захвату храмов УПЦ, которая активно помогает украинским военным и молится о них, приравниваются к мародерству», – отметил митрополит Варсонофий.

Как сообщалось ранее, глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что те, кто сегодня использует тему религии и распространяет призывы к погромам, работают на пользу России для раскола среди украинцев.

По словам главы Офиса Президента, «идеи вокруг религиозного конфликта из-за наличия в Украине «русской церкви», призывы к погромам», - это одна из тем, которая используется для внутреннего раскола украинского общества.