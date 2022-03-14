Православные Австрии и Венгрии передали гуманитарную помощь украинским беженцам в Закарпатье

В Закарпатье доставлена гуманитарная помощь от духовенства и верующих Австрии и Венгрии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, 14 марта в Мукачево доставили гуманитарную помощь от духовенства и верующих православных приходов Венгрии для нужд вынужденных переселенцев.

Помощь была доставлена священником Венгерской епархии о. Кириллом Татаркой.

Митрополит Феодор выразил искреннюю благодарность венгерским братьям за помощь.

Также в Мукачевскую епархию прибыли три автобуса с гуманитарной помощью для беженцев и переселенцев, которые нашли убежище в Закарпатье.

«Помощь была предоставлена жителями Австрии Иршавскому молодежному братству в честь святого Пророка и Предтечи Иоанна Крестителя (Молодежный отдел) и благотворительному объединению «Волонтеры Закарпатья», в которое входят молодые верующие братства. С сегодняшнего дня молодежь начинает раздавать эту помощь людям, которые находятся в беде и пребывают в епархии», - поделились в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, Румынская и Польская Православные Церкви передали гуманитарный груз для беженцев и украинских военных.