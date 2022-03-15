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Управделами УПЦ призвал священников сохранять верность Церкви

15.03.2022 / 13:06
Управделами УПЦ призвал священников сохранять верность Церкви
Источник: Центр информации УПЦ
Он призвал священников сохранять спокойствие и стать опорой для верующих

В сложное время испытаний важно оставаться верным Церкви и поддерживать друг друга.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«На нашей земле сейчас льется кровь. Ситуация кажется критической. Эмоции зашкаливают. Но хотя любые эмоции сейчас можно понять, это вовсе не значит, что нужно принимать решения под действием этих эмоций. Давайте оглянемся на многовековую историю Церкви христианской – сколько за это время произошло различных ужасных событий, войн, восстаний, кровопролитий, эпидемий, стихийных бедствий. И в любой из этих периодов люди были подвержены страху, ужасу и трепету. Но смог бы их спасти уход из Церкви? Нет, не в этой временной жизни, а в жизни истинной, жизни вечной», - отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что сейчас, как никогда, священники должны быть со своим народом, делить с ним все его беды, горести и трагедии.

«Помогать, утешать и вести. Но быть с народом не значит идти на поводу у сиюминутных эмоций. Помогать не значит разделять панику, утешать не значит раздувать пожар ненависти, вести не значит политиканствовать», - подчеркнул управделами УПЦ.

Он призвал священников сохранять спокойствие и стать опорой для верующих.

«Дорогие отцы и братия, именно сейчас мы должны быть опорой для людей, а потому необходимо максимально сдерживаться и всегда помнить свои священнические клятвы. И уж точно гнать все мысли покинуть Церковь – наш спасительный корабль. Буря непременно пройдет, ведь Господь наш – единственный, кто может её утихомирить, но расшибленные доски разбитых штормом шлюпок уже нельзя будет собрать. А Церковь будет пребывать вечно», - подытожил владыка.

Источник: Inpress.ua
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