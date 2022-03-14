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Многодетная семья священника УПЦ, у которого сгорел дом, нуждается в помощи

14.03.2022 / 15:55
Многодетная семья священника УПЦ, у которого сгорел дом, нуждается в помощи
Источник: Центр информации УПЦ
Помочь семьем священника можно, перечислив средства

Многодетная семья клирика Киевской епархии Украинской Православной Церкви иерея Андрея Муляра, у которого во время боевых действий в Гостомеле сгорел дом, нуждается в помощи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу священника в Фейсбуке, от взрывов вылетели окна и начал сыпаться дом, затем родители с 6 детьми спустились в подвал, где провели несколько дней без воды, еды и средств коммуникации.

Друзья и близкие отца Андрея делали все возможное, чтобы помочь семье выбраться из зоны обстрела и к вечеру 12 марта священник вышел на связь.

«Дорогие наши, не передать словами, как мы благодарны за ваши молитвы, за ваши поиски и попытки извлечь нас из того ада! Это были страшные две недели жизни, но Господь был с нами рядом по вашим молитвам. У нас больше нет дома, квартира сгорела вместе со всеми вещами. Часть жизни – 15 лет – остались в Гостомеле. Но мы знаем, что Господь не оставит. Будет что-то другое, и это будет наша новая история», – написал иерей Андрей Муляр.

ПОМОЧЬ семье священника можно, перечислив средства:

5168745109909124 (Муляр М.В.)
4149629352790604 (Муляр М.В.)
5457082229933622 (Муляр А.М.)

Источник: Inpress.ua
помощь, УПЦ
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