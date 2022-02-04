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Руководство парламента намерено вернуть народным депутатам надбавки к зарплате

04.02.2022 / 17:06
Руководство Верховной Рады и всех фракций и групп предлагает парламенту вернуть депутатам надбавки к зарплате.

Об этом говорится в законопроекте №7002 от 1 февраля, передают Українські Новини.

Документом предлагается установление нардепу должностного оклада, надбавок и доплат к должностному окладу в размерах, определенных законодательством.

Согласно действующего законодательства, депутату устанавливается Радой ежемесячный должностной оклад, а надбавки к установленному Радой должностному окладу производятся в размере, установленном для членов Кабинета Министров Украины.

"В настоящее время изменен подход в установлении отдельных надбавок, доплат к должностным окладам в органах, оплата труда в которых осуществляется за счет расходов Государственного бюджета Украины (в частности, изменен алгоритм определения должностных окладов членов Кабинета Министров, рассчитываемый путем умножения среднемесячной заработной платы по видам экономической деятельности за квартал в среднем по экономике по имеющимся статистическим данным на соответствующий коэффициент соотношения, упразднено установление им надбавки за интенсивность труда и не предусмотрено установление премий до 100 процентов)", — так в пояснительной записке объясняют отсутствие надбавок народным избранникам.

Согласно законопроекту, комитетом, в компетенцию которого входят вопросы статуса депутатов, устанавливаются народному депутату надбавки, доплаты к должностному окладу и их размеры.

В пояснительно записке обосновывают надобность принятие данного законопроекта тем, что приравнивание депутатов в условиях оплаты труда к членам Кабмина (как это предусмотрено действующей редакцией статьи 33 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины") может привести к увеличению расходов на оплату труда, не являющихся обеспеченными объемами бюджетных ассигнований, в частности на оплату труда в 2022 году.

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