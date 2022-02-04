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Подчиненный Сытника из НАБУ прикупил себе внедорожник за 700 тысяч

04.02.2022 / 17:08
Старший детектив Национального антикоррупцинного бюро Сергей Щербань купил внедорожник ACURA более чем за 700 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях его имущественного состояния, передают Українськi Новини.

Детектив купил автомобиль 2016 года выпуска.

Машина была куплена 2 февраля.

Сумма покупки составила 736 060 гривен.

Щербань купил авто у гражданки Виктории Халаджи.

В конце прошлого года он продал свой автомобиль за 400 тыс. гривен.

За 2020 год зарплата детектива составила 1 244 794 гривны.

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