Подчиненный Сытника из НАБУ прикупил себе внедорожник за 700 тысяч

Об этом свидетельствуют данные о существенных изменениях его имущественного состояния, передают Українськi Новини.

Детектив купил автомобиль 2016 года выпуска.

Машина была куплена 2 февраля.

Сумма покупки составила 736 060 гривен.

Щербань купил авто у гражданки Виктории Халаджи.

В конце прошлого года он продал свой автомобиль за 400 тыс. гривен.

За 2020 год зарплата детектива составила 1 244 794 гривны.