Синоптик пообещала украинцам в ближайшие дни много снега и ветер

Как написала синоптик Наталья Диденко в Facebook, "это роскошное солнышко – только сегодня". По ее словам, уже завтра к нам придут не три царя, а атмосферные фронты с северо-запада. И соответственно принесут снег, мокрый снег и усиление ветра... сначала осадки охватят западную часть Украины и северную.

"Большинство центральных областей попадут во влажную воздушную массу в субботу днем, - говорится в сообщении. - Юг и Восток Украины почувствуют приход атмосферных фронтов с осадками уже поздно вечером 5 февраля и ночью 6 февраля. Ветер в большинстве областей будет северо-западный с переходом на юго-западный, порывистый, местами до штормовых порывов. Этот переход к южному направлению приведет к потеплению.с В ближайшую ночь еще будет морозно в Украине, -2-9 градусов, на Севере -7-12 градусов".