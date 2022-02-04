Польша готовит для Украины второй пакет помощи, будет оборонное вооружение

Об этом в комментарии агентству "Укринформ" сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает "Европейская правда".

Как рассказал Дещица, сейчас обсуждается вопрос предоставления Польшей Украине "следующей партии военно-технической помощи, оборонного вооружения".

Он уточнил, что по первой партии военной помощи Киеву решение уже принято, теперь готовится следующее. "Возможно, это будет другое вооружение, чем то, что будет передаваться в первой партии", - отметил дипломат.

Он также приветствовал принятие польским парламентом резолюций в поддержку Украины.

"Очень важно, что раньше Сейм, а сегодня Сенат практически единогласно приняли постановления о поддержке Украины. Среди политических партий Польши господствует единство поддержки Киева", - сообщил Дещица.