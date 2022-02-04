Управделами УПЦ напомнил, что призывать людей можно лишь к войне духовной

Каждый человек призван к духовной войне – борьбе со злом внутри себя.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), комментируя современную гонку вооружений и напряженность ситуации в мире.

«Если человек и призван к войне, то лишь к духовной. К каждодневной обороне и защите своей бессмертной души. Духовная жизнь, по сути, та же война. Мы вооружаемся молитвой, сосредотачиваем свое внимание, держим пост, отслеживаем свои мысли, слова, поступки, очищаем сердце от зла, творим добрые дела. Тяжелая работа. И, если есть прореха в «стене» нашей духовной «крепости», зло проникает через нее в душу и завоевывает пространство», - отметил митрополит Антоний.

Владыка обратил внимание, что мир опять втягивается в гонку вооружений, что означает «тысячи нереализованных социальных, экономических, культурных проектов».

Управделами УПЦ подчеркнул, что война – аморально и неразумно.

«Господь имеет власть решить любую проблему человека, человеческой общности. Просто нужно убедить себя и понять, что только к Нему нужно устремлять взор, обращать свои просьбы», - напомнил владыка Антоний.

По его словам, человека нельзя рассматривать как некую шестеренку или звено, ведь смерть каждой жертвы войны - это «судьбы, неродившиеся дети, не открывшиеся миру гении».

«Война никогда ничего не решает, а только усугубляет и загоняет проблему вглубь», - подытожил управделами УПЦ.