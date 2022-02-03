Войти | Зарегистрироваться
19:51

четверг,
03 февраля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Николай Тищенко: Киев нужно готовить к жизни, а не к войне

03.02.2022 / 19:37
Николай Тищенко: Киев нужно готовить к жизни, а не к войне
Заместитель председателя фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Николай Тищенко (избирательный округ №219, Святошинский район Киева) резко осудил идею Виталия Кличко возобновить в столице деятельность районных советов.

Народный депутат заявил, что это направлено на узурпацию власти в столице и предложил руководству города заняться решением более важных проблем – ремонтом дорог, лифтов и т.д. При этом Тищенко допустил, что райсоветы Киеву нужны, однако перед этим необходимо разработать их четкие полномочия в рамках специально созданной рабочей группы. 

“Киевляне устали. Вы посмотрите, что происходит сейчас в Киеве. Киев нашего детства уничтожен. Вы посмотрите на состояние дорог, на состояние ЖКХ, на состояние придомовых территорий. В каждом третьем доме в городе не работают лифты. Может, пусть местная власть занимается непосредственно своей работой? Тем, за что проголосовали киевляне?” – заявил Николай Тищенко на брифинге в КГГА.

 

Также в своем телеграм-канале Николай Тищенко призвал городского голову Виталия Кличко прекратить заниматься популизмом и нагнетанием паники в городе. "Киевляне выбрали мэра для того, чтобы он город к жизни готовил, а не к войне. Поэтому призываю Виталия Владимировича заняться коммунальными вопросами, а оборону и дипломатию оставить профессионалам", - заявил Тищенко.

Напомним, на сегодняшнем пленарном заседании депутатский корпус Киевсовета принял решение о возобновлении райсоветов в столице и создании департаментов КГГА, отвечающих за каждый район. 

Решение удалось принять с помощью депутатов «Европейской Солидарности» Петра Порошенко. Он и его фракция в Киевсовете вступили в коалицию с фракцией Кличко. Таким образом, с помощью этого решения они хотят или свергнуть президента, или разворовывать столичный бюджет.

Речь идет о начале процесса разработки полномочий райсоветов, об отмене решений о ликвидации райсоветов и наделении полномочиями районных государственных администраций (РГА), а также о создании в структуре Киевской горгосадминистрации (КГГА) т.н. “районных” департаментов, которые должны перенять функции действующих РГА.
 

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 февраля
2 февраля
1 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.