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Митрополит УПЦ рассказал, почему нужно всегда быть готовым к смерти

03.02.2022 / 18:15
Митрополит УПЦ рассказал, почему нужно всегда быть готовым к смерти
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит призвал верующих молиться за усопших и «своих грехов стараться не приобретать»

Какая будет память об умершем зависит от того, какую он прожил жизнь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua, об этом сказал наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Арсений (Яковенко).

Архиерей отметил, что каким бы не был христианин, даже если он не таков, как преподобные Сергий Радонежский или Серафим Саровский, или преподобный Иоанн Затворник, «но всё равно каждый в свою меру христианин», «каждый в своей мере хранит веру в Бога, в воскресение мёртвых и жизнь будущего века».

«Причём, даже те, кто называют себя неверующими, подспудно верят в будущее воскресение мёртвых. Казалось бы, если бы человек был действительно неверующим и говорил: «Ничего после смерти не остаётся, никакой души, никакого воскресения мёртвых не будет, похоронили - и всё», - такому человеку было бы безразлично, где ему быть похороненным. Но нет. Человек оставляет своим родным завещание: «Когда я умру, похороните меня там-то». Хоронят его на том месте, которое дорого его сердцу, возле того человека, которого он любил при жизни и который его любил», - отметил владыка Арсений.

«Почему так? Потому что подспудно у человека есть вера в воскресение мёртвых и жизнь будущего века и желание совоскреснуть вместе со своими близкими. Причём совоскреснуть на месте самом дорогом и близком их сердцам», - сказал наместник обители.

Он призвал верующих молиться за усопших и «своих грехов стараться не приобретать».

В дни прощания со своими близкими люди оказываются перед «великой тайной - тайной отшествия души человека от бренного тела, которое предаётся земле». «Преклоняемся перед промыслом Божьим, не зная когда кому придётся отойти из этого мира в вечность», - добавил митрополит.

Отметив, что часто люди живут беспечно, забывая о грядущей смерти, владыка подчеркнул, что нужно «приходить в себя, с покаянием воспринимать то, что не исправлено в жизни, и стараться это исправить, надеясь на милосердие Божие».

В завершение митрополит Арсений напомнил, что, прощаясь с усопшим перед его погребением, у человека просят прощения и его прощают от всего сердца, с надеждой, что встретятся с ним «в обителях Царства Небесного, у Бога, где Божия Матерь, где святые угодники Божии».

Источник: Inpress.ua
смерть, УПЦ, митрополит Арсений
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