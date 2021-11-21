В Киеве во время крестного хода погибла супруга священника УПЦ

В Киеве во время престольного праздника в храме мученика Валерия на Гидропарке трагически погибла 35-летняя супруга настоятеля Преображенского храма столицы протоиерея Сергия Коцаря.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на mitropolia.kiev.ua, во время крестного хода из-за сильного порыва ветра на матушку Марию упало дерево.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Четверо детей священника остались без матери.

Священноначалие и духовенство Киевской епархии выразило соболезнования отцу Сергию, всем родным и близким.

Помочь отцу Сергию и его семье можно по карте: 5169 3305 1954 1129 (Коцар Сергей Владимирович).