В УПЦ прощаются с директором фестиваля «Покров» священником Александром Акуловым

Сегодня на 58-м году жизни после продолжительной болезни умер настоятель столичного храма иконы Божией Матери «Знамение» УПЦ протоиерей Александр Акулов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, почти 20 лет отец Александр являлся генеральным директором Международного фестиваля православного кино «Покров».

Протоиерей Александр Акулов родился 8 июля 1964 года. Окончил Суворовское, затем высшее военно-техническое училище.

В 2001 году основал агентство социальных проектов «Покров» при Свято-Троицком Ионинском монастыре Киева.

В 2002 году впервые состоялся организованный агентством международный фестиваль православного кино «Покров».

Протоиерей Александр является автором нескольких радио- и телепередач, в том числе телевизионных циклов «Духовная трапеза» и «Верую», документальных сериалов «Паломник» и «Второй Иерусалим».

Священник является автором ряда книг, в том числе книг об Афоне. В декабре 2021 года была издана третья книга афонского цикла – о старце Иеремии, игумене Свято-Пантелеймоновского монастыря.