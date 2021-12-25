Войти | Зарегистрироваться
14:27

суббота,
25 декабря
Онлайн
Венедіктова програла суд журналістам
Страна
Венедіктова програла суд журналістам
Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
Страна
Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Верующие УПЦ сегодня празднуют день памяти святителя и чудотворца Спиридона

25.12.2021 / 13:00
Верующие УПЦ сегодня празднуют день памяти святителя и чудотворца Спиридона
Источник: Центр информации УПЦ
Преподобный всю свою жизнь творил добрые дела: кормил нищих, предоставлял кров бездомным, помогал бедным

Верующие Украинской Православной Церкви сегодня празднуют день памяти святителя Спиридона, архиепископа Тримифунтского, чудотворца.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук страницу «Православная Церковь», традиционно святого просят о материальном благополучии, помощи в решении жилищных проблем и успехах в работе, бизнесе.

Преподобный всю свою жизнь творил добрые дела: кормил нищих, предоставлял кров бездомным, помогал бедным.

За праведную жизнь Господь наделил Спиридона Тримифунтского даром прозорливости, исцеления и изгнания бесов.

На І Вселенском Соборе святитель обличил ересь и доказал Единство во Святой Троице. Он взял в руки кирпич и сжал его: из кирпича вышел огонь, потекла вода, а глина осталась в руках преподобного. «Се три стихии, а плинфа (кирпич) одна. Так и в Пресвятой Троице - Три Лица, а Божество Едино», - сказал святитель.

В один из дней к Спиридону Тримифунтскому пришла женщина, которая держала на руках мертвого ребенка. Святитель произнес молитву, и младенец ожил. Увидев это чудо, мать упала замертво, но по молитвам к Господу святитель вернул к жизни и ее.

Когда разбойники ночью забрались в овчарню к преподобному, то невидимая сила связала их, и воры не смогли сдвинуться с места. Утром святитель развязал разбойников, уговорил их оставить преступное ремесло и подарил каждому по овце со словами: «Пусть же не напрасно вы бодрствовали».

Даже будучи епископом Тримифунта, святой продолжал вести простую и смиренную жизнь: самостоятельно убирал хлеб, пас стада овец.

Мощи преподобного сохраняют температуру человеческого тела, у него растут волосы и ногти, а одежда изнашивается. На Корфу популярно предание о том, что Спиридон Тримифунтский много ходит по миру и делает добрые дела, поэтому его башмаки стаптываются. Раз в год башмаки меняют, а старая пара становится чтимой реликвией для православных.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Спиридоне Тримифунтский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 декабря
24 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.