Предстоятель УПЦ расскажет, как правильно обращаться к Богу



В святой Церкви существует много молитв, через которые Церковь учит правильно обращаться к Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в воскресенье 26 декабря, в 06.55 на «НТН».

«В святой Церкви существует много молитв, через которые Церковь учит правильно выражать свои чувства в молитве, правильно обращаться к Богу. Самой великой молитвой является молитва «Отче наш»», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

В предыдущем выпуске Митрополит Онуфрий рассказал о подвигах святителя Николая Чудотворца.