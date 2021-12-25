Войти | Зарегистрироваться
14:27

суббота,
25 декабря
Онлайн
Венедіктова програла суд журналістам
Страна
Венедіктова програла суд журналістам
Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
Страна
Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятель УПЦ расскажет, как правильно обращаться к Богу

25.12.2021 / 12:40
Предстоятель УПЦ расскажет, как правильно обращаться к Богу
Источник: Центр информации УПЦ
В предыдущем выпуске Митрополит Онуфрий рассказал о подвигах святителя Николая Чудотворца


В святой Церкви существует много молитв, через которые Церковь учит правильно обращаться к Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в воскресенье 26 декабря, в 06.55 на «НТН».

«В святой Церкви существует много молитв, через которые Церковь учит правильно выражать свои чувства в молитве, правильно обращаться к Богу. Самой великой молитвой является молитва «Отче наш»», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

В предыдущем выпуске Митрополит Онуфрий рассказал о подвигах святителя Николая Чудотворца.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, слово Предстоятеля
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 декабря
24 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.