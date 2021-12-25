Большинство украинцев против переноса Рождества на 25 декабря

-
-
Популярное в рубрике
Восточный поход Поднебесной. Почему для Латинской Америки "Запад" — это Китай, а не США01.12.2021 / 19:04Последние новости рубрики
-
15:03
Цена на газ в Европе побила все рекорды прошлого года - уже выше двух тысяч долларов
-
15:14
Совет ЕС утвердил санкции против ЧВК «Вагнера» и связанных с ней лиц
-
18:08
Это может привести к локальному конфликту: В Беларуси прокомментировали украинские учения на границе
-
17:57
В Швеции из-за очень сильных морозов перестали ходить поезда
-
17:53
Опубликован список самых влиятельных женщин этого года
- 15:03
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
16:37
Шмыгаль пообещал, что в Украине появится единая система по предоставлению ЖКХ
-
16:03
Счетная палата обнаружила, что доплаты медикам получали в основном руководители больниц
-
15:56
В Киеве возрастут тарифы на воду - Киевводоканал предупреждает
-
16:10
Стало известно, сколько украинцев уже подали заявки на получение денег за вакцинацию
-
16:06
Цены на бензин на конец декабря немного отпустили
- 16:37
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
13:55
Киев уже готовится к ночному гололеду: дороги посыпают солью
-
17:31
Киев влезет в долги, чтобы купить 137 новеньких троллейбусов
-
17:40
В КГГА предупредили: сегодня и завтра будет сильный гололед
-
17:39
Кличко решил выделиться: в Киеве будет самый большой вертеп в Европе
-
17:45
В киевских автобусах можно будет рассчитываться картой
- 13:55
-
Популярное в рубрике
-
-
-
-
Популярное в рубрике
Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали фотографию для рождественской открытки с нарушением протокола13.12.2021 / 19:11Последние новости рубрики
-
18:57
Самый дорогой американский эсминец покрылся ржавчиной
-
17:19
В Минцифры рассказали, как получить 1000 гривен за вакцинацию
-
18:40
На одесском морвокзале в честь Дня Вооруженных сил проходит выставка военной техники
-
18:16
НБУ вводит в обращение памятную монету "Год Тигра"
-
18:53
Житель Мелитополя идет на рекорд: Прошлогоднюю елку держал до 1 декабря
- 18:57
-
Популярное в рубрике
NASA показало, как выглядит полет на ракете21.12.2021 / 16:50360-градусная камера установлена на ракете-зонде Terrier-Improved Malemute, которая предназначена для изучения ионосферы Земли. Эту камеру установили в рамках научного проекта в партнерстве NASA с колледжами штата Колорадо. Этот проект разработали 50 студентов разных колледжей для того, чтобы предоставить возможность увидеть Землю с высоты полета ракета.Последние новости рубрики
-
16:32
Корону "Мисс Вселенная" получила 21-летняя красавица из Индии
-
17:33
Стали известны результаты радиодиктанта национального единства
-
18:07
Новая почта вырубает 20 гектаров леса под Киевом под строительство аэродрома
-
11:18
СБУ проводит расследование по факту подготовки государственного переворота в Украине
-
13:09
Рекорд "Игры в кальмара" побит новым южнокорейским сериалом-триллером
- 16:32