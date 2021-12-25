Войти | Зарегистрироваться
16:07

суббота,
25 декабря
Онлайн
Венедіктова програла суд журналістам
Страна
Венедіктова програла суд журналістам
Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
Страна
Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Большинство украинцев против переноса Рождества на 25 декабря

25.12.2021 / 15:05
Большинство украинцев против переноса Рождества на 25 декабря
Источник: ratinggroup.ua
Рождество Христово является самым любимым зимним праздником украинцев (49%), Новый год (37%)

Большинство опрошенных празднуют Рождество Христово 7 января и против перенесения праздника на 25 декабря.

Согласно результатам исследования Социологической группы Рейтинг, 71% респондентов ответили, что празднуют Рождество 7 января и только 4% - 25 декабря, сообщает ratinggroup.ua.

Подавляющее большинство опрошенных – 58% против идеи переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Такую идею поддерживают только четверть.

Согласно исследованию, в течение последних 10-ти лет с каждым годом уменьшается количество поклонников Нового года, а Рождества – увеличивается. В результате в этом году количество поклонников Рождества превысило.

Отмечается, что Рождество Христово является самым любимым зимним праздником украинцев (49%), Новый год (37%).

Источник: Inpress.ua
Рождество Христово
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 декабря
24 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.