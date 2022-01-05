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В Киево-Печерской лавре УПЦ в праздник Рождества Христова состоится 10 литургий

05.01.2022 / 13:00
В Киево-Печерской лавре УПЦ в праздник Рождества Христова состоится 10 литургий
Источник: Центр информации УПЦ
7 января православные отмечают один из главных праздников Церкви - Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре 7 января, в день праздника Рождества Христова, состоятся десять Божественных литургий.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» начнется в 02.00; в Трапезном храме - 02.30; в Дальних пещерах - 05.30; в Успенском соборе - в 07.00; в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» - в 08.30; в храме Агапита Печерского – в 08.30; в Трапезном храме - 08:30; в храме Рождества Пресвятой Богородицы - в 08.40; в Аннозачатьевском храме - в 09.00 и в храме преподобного Сергия Радонежского - в 09.00.

Накануне праздника, завтра вечером состоится всенощное бдение. Начало службы в храме Рождества Пресвятой Богородицы - в 16.45, в Трапезном храме – в 17.00 и в 23.00, в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» – в 00.00 (по окончании совершается Литургия).

*** 7 января православные отмечают один из главных праздников Церкви - Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Согласно Писанию, Пресвятая Дева Мария родила Иисуса Христа в Вифлееме во время проходившей тогда переписи населения. Город был переполнен людьми, прибывшими на перепись, и мест для ночлега в домах ни у кого не было. Мария и Иосиф расположились в хлеву, где ночевали вместе с домашними животными.

В момент рождения Иисуса Христа на небе появилась звезда, которая и указала волхвам путь к младенцу. Мудрецы вошли в хлев и преподнесли будущему Спасителю свои дары: золото, ладан и смирну (особое благовонное масло).

Праздник ведет свое начало со времен святых апостолов.

Источник: Inpress.ua
упц, киево-печерская лавра, Рождество Христово
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