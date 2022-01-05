Войти | Зарегистрироваться
16:02

среда,
05 января
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Одіозний росіянин Кремльов підтримав нелегітимного ексрегіонала

05.01.2022 / 14:31
Президент Міжнародної боксерської асоціації росіянин Умар Кремльов надіслав привітання Володимиру Продивусу з переобранням на посаду президента Федерації боксу України.

"Прийміть мої щирі вітання з переобранням Вас президентом Федерації боксу України. Я зберігаю оптимізм щодо майбутнього боксу в Україні, вітаю вас із успіхом і з нетерпінням чекаю зустрічі з Вами на наступних заходах IBA", - йдеться у тексті повідомлення. 

Нагадаємо, ситуація, яка склалася з виборами в ФБУ, викликає обурення в українському боксерському середовищі. 12 регіональних федерацій не визнали підсумки звітно-виборчої конференції Федерації боксу України та вимагають перевиборів президента організації.

На цьому тижні свій коментар стосовно виборів президента ФБУ дав бронзовий призер Олімпійських ігор в Пекіні-2008 та офіційний претендент на титул чемпіона світу IBF-2014 в хевівейті В’ ячеслав Глазков

Нагадаємо, минулого року В’ячеслав Глазков звинуватив президента ФБУ Володимира Продивуса, що той взяв з нього 65 тисяч доларів відступних за перехід у професіонали. 

Мій тодішній менеджер Сергій Янчишин запропонував поділити  відступні в пропорції 70 тисяч - мені, 65 тисяч - йому і 65 тисяч - Продивусу, - згадував Глазков в розмові з Чемпіоном. - Чесно кажучи, взагалі не розумів, звідки там Продивус "намалювався". Він на той момент зовсім нещодавно прийшов у федерацію боксу і для мене було дивно, що повинен віддати йому третину суми. Спочатку грішив на Янчишина - думав, хоче собі забрати 130 тисяч. Але, як виявилося, даремно. Ми зустрілися в офісі Продивуса в Мостобуді, Янчишин там всі ці цифри повторив. Коли я запропонував залишити мені 50 відсотків від суми, на мене, 24-річного пацана, почали тиснути.

Нагадаємо, Володимир Продивус був народним депутатом України 7-го скликання від Партії Регіонів. В червні 2013 року був одним з 148 депутатів, які підписали звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події Волинської трагедії 1942-1944 років. 16 січня 2014 року голосував за Диктаторські закони.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.