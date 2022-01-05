Войти | Зарегистрироваться
16:02

среда,
05 января
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В 2021 году среднегодовая температура была выше климатической нормы

05.01.2022 / 14:42
Среднегодовая температура в Киеве в 2021 году составила +9,2°С, что на 0,2°С больше климатической нормы 1991-2020 гг., а сам год вошел только в двадцатку самых теплых с 1881 года.

Как пишет Интерфакс-Украина, об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского в среду.

В течение семи месяцев года наблюдались положительные отклонения температуры воздуха по сравнению со средними многолетними показателями, а пять месяцев продемонстрировали отрицательные отклонения от нее. Особенно отличились июль и ноябрь, которые имели наибольшие отклонения от среднемноголетних показателей соответственно на 3,3°С и 2,2°С.

Холоднее всего в 2021 году было 20 января – минус 20,2°С, жарче всего – 24 июня, когда температура в тени достигла +35,5°С.

Всего в 2021 году в Киеве было зафиксировано 25 температурных рекордов, причем больше их было в январе и июне – 9 и 10 соответственно.

Осадков по просп. Науки, 37, где ведутся наблюдения, выпало за год 533 мм, что соответствует 86% климатической нормы, и таким образом 2021 год также вошел в двадцатку самых сухих.

Однако по времени осадки распределились очень неравномерно: почти две месячные нормы в январе и феврале, а в июне и октябре их количество не превысило и 32% от средних многолетних показателей.

погода, Киев
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.