Митрополит Антоний рассказал, почему не стоит верить в судьбу, а больше доверять Богу

Священная история много раз показывала, что Сам Господь Бог менял Свое решение в отношении людей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Комсомольская правда в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Новый год всегда приносит новые возможности, открывает новые горизонты. И это прекрасно. Главное - увидеть их и правильно применить в своей жизни. Новые возможности для христианина - это возможность стать ближе к Богу, стать добрее, учиться безусловно любить, не отчаиваться и верить до конца», - сказал митрополит Антоний.

Владыка пожелал в новом году быть более терпимыми и снисходительными друг к другу, при этом взыскательными и внимательными к своим мыслям и поступкам.

«Больше нужно думать о последствиях. Ведь не только действие, но и слово, даже мысль может нарушить мир, привести к конфликту, конфронтации и непоправимым последствиям. Не следует разжигать войну в семье, на работе, в сердце - будем мирны духом и будем нести мир другим. Станем более ответственными, дорожить людьми, не разбрасываться ими. Научимся не вешать ярлыки, не осуждать, давать людям шанс быть лучше», - советует управделами УПЦ.

Также митрополит Антоний призвал перестать верить в судьбу. «Священная история много раз показывала, что Сам Господь Бог менял Свое решение в отношении людей. Нет фатума, рока, предопределенности. От нашей правильной внутренней работы над собой зависит многое. Закон действует для всех, но Господь - Повелитель закона, Он его утвердил, Он может и изменить его», - пояснил он.

«Перестанем манипулировать настроениями, будем брать ответственность за наших близких. Не следует возлагать на Бога то, что возложено на нас - забота о близких, родных. Не надо любить весь мир, любите тех, кто рядом. Бог проявляет Себя в мире, в том числе и через нас, наши добрые дела», - считает архиерей.

Митрополит отметил, что необходимо научимся доверять благому Промыслу. «Как бы тяжело ни было, будем верить в то, что все к нашему благу. Возможно, это не ощущается прямо сейчас, но обязательно будет видно в перспективе. Помнить, что даже если совершенно одни, мы не брошены, не забыты Богом. Об этом нужно не забывать никогда», - добавил он.

«Перестанем ждать катастроф и бедствий. Мы не знаем, когда наступит день Суда. Следует бодрствовать и проживать каждый миг полноценно, не отвергая бесценный дар - нашу жизнь. Не будем поддаваться унынию, отчаянию, панике. Последнее слово всегда за Богом. Ищите Бога - и все устроится. Бог никого не теряет, главное, чтобы мы Его не потеряли.

Будем уважать друг друга. Долгожданный и выстраданный мир на нашей святой земле настанет тогда, когда сможем увидеть все богатство и разнообразие нашего многонационального и многоконфессионального народа и принять эту реальность как дар и преимущество», - сказал управделами УПЦ.

В завершении митрополит Антоний напомнил, что первостепенным во все времена являются непреходящие ценности: верность, доброта, любовь, честность, мужество, благородство, великодушие.

«И наступивший 2022 год не является исключением. Пусть эти качества проявятся в жизни каждого. Пусть мир станет добрее в этом году и поводов для радости станет больше», - заключил владыка.