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В Украине получившие бустерную вакцину смогут оформить новый сертификат

05.01.2022 / 14:59
Наприкінці січня 2022 року громадяни, вакциновані бустерною проти COVID-19, зможуть отримати новий сертифікат. Його термін дії буде складати 270 днів.

Як пишуть Букви, про це повідомляє МОЗ.

Як зазначили у міністерстві, щоб отримати новий цифровий документ, необхідно надіслати запит на порталі чи у застосунку “Дія” після самого щеплення – не раніше останніх днів січня.

“Порядок генерації сертифікату нічим не відрізнятиметься від того, як створюються COVID-сертифікати на підставі одужання чи вакцинації”, – зазначили у МОЗ.

Документ про вакцинацію відрізнятиметься лише тим, що його  термін дії буде складати 270 днів. Ще одним плюсом, який дає новий COVID-сертифікат, є те, що громадяни, яки отримали бустерну дозу проти COVID-19, зможуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Цей документ можна буде отримати, як повідомили у МОЗ, у місці проведення щеплення або у сімейного лікаря.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію теж буде дійсним 270 днів.

вакцина
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