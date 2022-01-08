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Епископ УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Рождества Христова

08.01.2022 / 12:45
Епископ УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Рождества Христова
Источник: Центр информации УПЦ
Бог создал мир не потому, что поступить иначе не мог, а потому, что Он есть Любовь

Рождество – это свидетельство того, что Бог с людьми, что действительно нужны Ему.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

«В дохристианском сознании творение мира мыслилось как акт божественной природы. В этом смысле, бог просто не мог не творить мир, а само творение – это эманация (излияние) божества. Бог-творец мог быть каким угодно – злым, добрым, морально-нейтральным. Но, созерцая созданный им мир, который полон несовершенства, страдания и боли, язычник, чаще всего, воспринимал творца как злого демиурга. Действительно, как можно называть бога благим, если слышишь плачь ребенка?», — сказал владыка.

Владыка пояснил, что на этот вопрос дает ответ Христос – Он Сам становится тем Ребенком, который плачет.

«Родившись от Девы Марии, став человеком по плоти, Бог, как говорят святые отцы, умалился и даже смирился. То есть, пришел не в силе и славе Своей, а в немощи и беспомощности. С точки зрения философии или рационального восприятия Бога как всесильной и всемогущей личности, такой акт самоумаления – нечто непостижимое. Однако, есть и другая точка зрения – та, которая все объясняет. Это – Божественная Любовь», - отметил архиерей.

Епископ подчеркнул, что согласно этой точки зрения, Бог создал мир не потому, что поступить иначе не мог, а потому, что Он есть Любовь.

«Любовь предполагает свободу, без которой любви вообще быть не может, а значит, Бог приходит в этот мир не как Всесильная Личность, не в славе Своей, что вынудило бы человека признать Его в качестве Творца и Господа, а так, чтобы не нарушить хрупкой человеческой свободы. Приходит как Младенец, Который дает Любовь и нуждается в любви», - продолжил он.

Для христианина, Бог – это не злой демиург, а любящий Отец. Следовательно, и Заповеди Его – не система запретов, а призыв к совершенству, считает иерарх УПЦ.

«Мы, христиане, радуемся тому, что Бог пришел в мир, а не боимся того, что Он пообещал наказать зло. Рождество – это свидетельство того, что Бог с нами, с людьми, что действительно нужны Ему, что Он не бросил нас посреди созданной Им Вселенной. И пусть сегодня много проблем, много слез и боли, нужно знать – Он здесь. Он плачет с плачущими, сострадает страдающим и исцеляет болящих. А самое главное – Он утешает и дает повод для радости. Потому что, Сам стал этой Радостью», - заключил епископ Виктор.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, епископ Виктор, Рождество Христово
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