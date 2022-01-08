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Патриарх Кирилл объяснил, почему не нужно стремиться сделать тело бессмертным

08.01.2022 / 13:15
Патриарх Кирилл объяснил, почему не нужно стремиться сделать тело бессмертным
Источник: patriarchia.ru
В конце человеческой истории мертвые воскреснут и будут живыми и обретут новые измененные тела

Желание сделать бессмертным человеческое тело отрицает само бессмертие души.

Об этом сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью телеканалу «Россия-1», сообщает patriarchia.ru.

Патриарх считает, что не стоит усиленно работать над возможностью сделать бессмертным человеческое тело, поскольку таким образом отрицается бессмертие души.

Он отметил, что «Господь сотворил человека с бессмертной душой, то есть бессмертие присутствует в природе человека, но речь идет о бессмертии человеческого духа, о бессмертии человеческой души».

«Желание сделать бессмертным человеческое тело – оно, конечно, отрицает само бессмертие души. Зачем стремиться к бессмертию тела, если бессмертна твоя душа?», - рассуждает Предстоятель РПЦ.

По его словам, можно продлить человеческую жизнь, и современная медицина работает над этим, «и дай Бог, чтобы увеличилась продолжительность человеческой жизни, но в человеческое тело Богом не вложен потенциал к бессмертию в этом теле».

По словам Патриарха Кирилла, православные верят, что, когда человек умрет, человек не умрет, но изменится во мгновение ока, и что в конце человеческой истории мертвые воскреснут и будут живыми и обретут новые измененные тела.

Источник: Inpress.ua
бессмертие, Патриарх Кирилл
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