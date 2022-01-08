Трансляции Рождественских богослужений посмотрели более 6 млн украинцев

6 млн 100 тыс зрителей посмотрели на «Интере» прямые трансляции Рождественских богослужений, которые совершил Предстоятель Украинской Православной Церкви, специальный проект и фильмы, посвященные празднику.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на inter.ua, праздничный эфир телеканала «Интер» дал возможность миллионам зрителей, которые не смогли прийти в храм, объединиться в общей молитве и разделить с православными верующими всего мира радость великого события - рождения Господа нашего Иисуса Христа.

Праздничное всенощное бдение 6 января и Божественную литургию 7 января Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

Также 7 января «Интер» показал документальный проект собственного производства «От Рождества до Крещения».