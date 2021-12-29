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Эстония: Нельзя вести переговоры в РФ без участия США и стран НАТО или ЕС

29.12.2021 / 17:24
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что с президентом России Владимиром Путиным нельзя проводить переговоры без участия США и стран НАТО.

Слова Кариса цитирует ERR, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Карис на вопрос журналистов, "готовы ли вы встретиться с Путиным, и о чем бы вы с ним поговорили?", ответил: "Конечно, если поступит приглашение, нужно будет на него отреагировать. Я считаю разумным, что переговоры с Путиным должны вести не я в одиночку и не президент США, а страны НАТО или страны Европы все вместе".

По его словам, переговоры Джо Байдена и Владимира Путина "действительно многих встревожили".

"Чувство было такое, что нас обходят стороной. Отсюда и телефонный разговор с Байденом, который провели позднее страны Восточной Европы, и другие страны тожее", – подчеркнул президент Эстонии.

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