Эстония: Нельзя вести переговоры в РФ без участия США и стран НАТО или ЕС

Слова Кариса цитирует ERR, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Карис на вопрос журналистов, "готовы ли вы встретиться с Путиным, и о чем бы вы с ним поговорили?", ответил: "Конечно, если поступит приглашение, нужно будет на него отреагировать. Я считаю разумным, что переговоры с Путиным должны вести не я в одиночку и не президент США, а страны НАТО или страны Европы все вместе".

По его словам, переговоры Джо Байдена и Владимира Путина "действительно многих встревожили".

"Чувство было такое, что нас обходят стороной. Отсюда и телефонный разговор с Байденом, который провели позднее страны Восточной Европы, и другие страны тожее", – подчеркнул президент Эстонии.