Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Радуцкого в Facebook.

"Какие существуют сценарии решения проблемы чрезмерного потребления сладких газированных напитков в нашей стране? Как найти баланс между интересами общества, потребителей и производителей? Наш Комитет готов выступить площадкой для диалога и наработки законодательных инициатив", - написал он.

Как отметил депутат, каждым годом все больше стран мира вводят специальный налог на сладкие газированные напитки. В перечень из более 65 государств недавно присоединились Казахстан и Израиль. В Израиле налог начнет действовать со следующего года. За напитки с содержанием более 5 граммов сахара на 100 грамм жидкости нужно дополнительно оплатить 1 шекель за литр (0,3 евро).

"Согласно докладу ВОЗ, увеличение цены на сладкие напитки даже на 20% приводит к снижению их потребления и способствует переходу потребителей на более здоровые альтернативы", - добавил он.

Радуцкий рассказал, что в отличие от сахара из продуктов питания, сахар из напитков (особенно газированных) усваивается слишком быстро, что перегружает поджелудочную железу и печень, что со временем приводит к развитию диабета, нарушения работы сердечно-сосудистой системы, повреждению кровеносных сосудов, ожирению, заболеваниям кишечно-желудочного тракта.