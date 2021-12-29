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В столичном Десятинном монастыре верующие УПЦ отметили память киевского подвижника Иоанна Босого

29.12.2021 / 17:25
В столичном Десятинном монастыре верующие УПЦ отметили память киевского подвижника Иоанна Босого
Источник: Центр информации УПЦ
За богослужением духовенство и верующие молились о прекращении эпидемии коронавируса и о врачах, которые ведут борьбу за жизнь и здоровье больных

В Киеве в Десятинном монастыре верующие Украинской Православной Церкви почтили память известного старца Иоанна Босого.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Десятинного монастыря, торжественное богослужение возглавил наместник обители епископ Макаровский Гедеон.

За богослужением духовенство и верующие молились о прекращении эпидемии коронавируса и о врачах, которые ведут борьбу за жизнь и здоровье больных.

После литургии, по примеру блаженного Иоанна, который принимал и кормил около 200 человек в день, по благословению епископа Гедеона, сестричество Десятинного монастыря организовало общую трапезу для прихожан и паломников.

Накануне было совершено всенощное бдение, за которым был отслужен акафист святому Иоанну.

***Иоанн Босой Киевский (в миру Иван Расторгуев) – юродивый, прозорливый старец середины XIX века. Родился в Рязанской губернии 11 сентября 1800 г. Покинув дом, Иоанн странствовал по монастырям. Он всегда ходил босым.

В Киеве странник стал прихожанином Десятинного храма. Там на средства состоятельных людей организовал приют для калек, нищих, бездомных. Подвижник принимал и кормил около 200 человек в день. Ему помогал его друг и «духовное чадо» - Дамиан, будущий основатель скита в Феофании (прп. Вонифатий, прославлен в лике святых в 2011 г.)

Иоанн Босой умер 29 декабря 1849 года в возрасте почти 50 лет. Святой носил тяжелые вериги, с которыми и был похоронен.

Верующие знают множество случаев исцелений и благодатной помощи по молитвам подвижника при его земной жизни и по смерти.

Прославление блаженного Иоанна Босого состоялось 29 декабря 2015 года в Десятинном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы Киева. Божественную литургию с чином прославления совершил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Десятинный монастырь
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