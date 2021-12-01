Самый известный украинский антивакцинатор вышел из СИЗО

Об этом сообщил его адвокат Михаил Магарский в среду, 1 декабря.
"Остап на воле!", – написал Магарский в Facebook.
На странице ГО Права человека размещено видео его разговора со сторонниками после выхода из следственного изолятора.
По словам Стахива, он поедет домой, возьмет нужные вещи и потом направится во Львовскую областную психиатрическую больницу, где по решению суда должен пройти судебно-психиатрическую экспертизу. Он сказал, что он сможет свободно передвигаться по территории больницы и пользоваться телефоном.
Также известно, что деньги для уплаты залога собрали сторонники Стахива.