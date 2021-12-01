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Самый известный украинский антивакцинатор вышел из СИЗО

01.12.2021 / 17:30
Один из лидеров "антивакцинаторов" Остап Стахив был освобожден из СИЗО во Львове после того, как его сторонники собрали и внесли почти 1 млн гривен залога.

Об этом сообщил его адвокат Михаил Магарский в среду, 1 декабря.

"Остап на воле!", – написал Магарский в Facebook.

На странице ГО Права человека размещено видео его разговора со сторонниками после выхода из следственного изолятора.

По словам Стахива, он поедет домой, возьмет нужные вещи и потом направится во Львовскую областную психиатрическую больницу, где по решению суда должен пройти судебно-психиатрическую экспертизу. Он сказал, что он сможет свободно передвигаться по территории больницы и пользоваться телефоном.

Также известно, что деньги для уплаты залога собрали сторонники Стахива.

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