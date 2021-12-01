Ермак говорит, что Бурбой не командовал

Об этом он сообщил в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українськi Новини.

"Что касается "вагнеровцев". Я, конечно, не давал Бурбе никаких команд. Нас упрекают в том, что мы поначалу отрицали операцию, а потом признали ее. Я хочу пояснить это. Подчеркну: никакой санкционированной операции, о которой говорит господин Бурба, не было. Нет никакого противоречия между тем, что мы говорили ранее, и что говорим сейчас. Я не отказываюсь от своих слов", - заявил Ермак.

Он добавил, что Зеленский не давал санкцию на эту операцию.