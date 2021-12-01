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Ермак говорит, что Бурбой не командовал

01.12.2021 / 17:37
Глава Офиса Президента Андрей Ермак отрицает, что давал какие-либо указания бывшему начальнику Главного управления разведки Минобороны Василию Бурбе в рамках операции по задержанию "вагнеровцев".

Об этом он сообщил в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українськi Новини.

"Что касается "вагнеровцев". Я, конечно, не давал Бурбе никаких команд. Нас упрекают в том, что мы поначалу отрицали операцию, а потом признали ее. Я хочу пояснить это. Подчеркну: никакой санкционированной операции, о которой говорит господин Бурба, не было. Нет никакого противоречия между тем, что мы говорили ранее, и что говорим сейчас. Я не отказываюсь от своих слов", - заявил Ермак.

Он добавил, что Зеленский не давал санкцию на эту операцию.

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