В Еврокомиссии заговорили об обязательной вакцинации

Об этом она сказала на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Если посмотреть на цифры, у нас сейчас вакцинировано 77% взрослого населения в ЕС, или 66% всего населения. Это означает, что треть не вакцинированы, около 150 млн человек. Это много. Не каждый может быть вакцинирован, как маленькие дети или люди с медицинскими показаниями, но большинство могут. И сейчас необходимо начать дискуссию, как мы потенциально можем думать об обязательной вакцинации в ЕС. Это требует дискуссии и общего подхода", - сказала фон дер Ляйен.

Она также сказала, что поскольку производители вакцин Pfizer и Moderna намерены доставить еще 360 миллионов доз до конца марта, бустерные дозы будут доступны для всех желающих.

"Мы знаем по опыту с дельта-вариантом, что это гонка со временем. Наши ученые уже нам сказали, что полная вакцинация и бустерные дозы дают прочную защиту против коронавируса", - сказала президент Еврокомиссии.