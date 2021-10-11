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Выборы в Чехии: либеральные партии решили договориться о коалиции исключительно между собой

11.10.2021 / 11:16
Представители либеральных блоков Spolu и Партии Пиратов и STAN в субботу заключили меморандум, в котором свидетельствуют о готовности сформировать правительство и заявляют, что не будут вести переговоры об объединении с другими силами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Партии договорились обратиться к президенту Милошу Земану с просьбой поручить формирование правительства Петру Фиале, лидеру блока Spolu, набравшего больше всего голосов на выборах - 27,79%.

По словам Фиалы, меморандум содержит также обязательства каждой из пяти партий, входящих в блоки (ODS, TOP 09 KDU-ČSL, Партии Пиратов и STAN) не вести переговоры об объединении с другими силами.

Перед тем действующий премьер Чехии Андрей Бабиш, лидер партии ANO, занявшей второе место с 27,12% голосов, заявил, что обратится к блоку Spolu с предложением переговоров о коалиции.

Петр Фиала сообщил, что будет просить президента Земана о встрече в понедельник. Уже известно, что в воскресенье состоится встреча Земана с Бабишем.

Напомним, результаты парламентских выборов в Чехии стали сенсационными, поскольку партия Бабиша, вопреки прогнозам, уступила блоку Spolu, а коммунисты впервые в истории современной Чехии не преодолели 5% барьер и не проходят в парламент.

С такими результатами выборов гарантированной считают коалицию либеральных партий (Spolu, Партия Пиратов и STAN), которые будут иметь 108 голосов в парламенте из 200 мест. Однако формирование нового правительства может усложнить позиция президента Милоша Земана, который заявил, что хочет поручить формирование правительства лидеру партии-победительницы - то есть Андрею Бабишу, поскольку победитель Spolu является политическим блоком.

Источник

выборы, Чехия
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