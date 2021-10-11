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Дети начали болеть Covid чаще взрослых – статистика США

11.10.2021 / 12:18
На протяжении последних недель в США детская заболеваемость коронавирусом бьет рекорды и уже превысила средний показатель заболеваемости среди взрослого населения страны.

Об этом сообщает USA Today

В Соединенных Штатах началась очередная волна ковид, количество заражений выросло среди всех возрастных групп, но теперь дети чаще взрослых получают положительный тест на наличие вируса.

Такую динамику специалисты в области медицины объясняют несколькими факторами, в частности, распространением крайне заразного варианта "Дельта", невозможностью вакцинировать против ковид детей до 12 лет и ослаблением карантина.

Прямая речь детского врача из OU Health Донны Тюнгу: "Безусловно, за последние восемь недель мы наблюдаем резкий рост случаев заболевания Covid-19 и госпитализации детей. Это началось именно тогда, когда возобновилось обучение в школе".

Источник

США, дети, коронавирус
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