Дети начали болеть Covid чаще взрослых – статистика США

Об этом сообщает USA Today

В Соединенных Штатах началась очередная волна ковид, количество заражений выросло среди всех возрастных групп, но теперь дети чаще взрослых получают положительный тест на наличие вируса.

Такую динамику специалисты в области медицины объясняют несколькими факторами, в частности, распространением крайне заразного варианта "Дельта", невозможностью вакцинировать против ковид детей до 12 лет и ослаблением карантина.

Прямая речь детского врача из OU Health Донны Тюнгу: "Безусловно, за последние восемь недель мы наблюдаем резкий рост случаев заболевания Covid-19 и госпитализации детей. Это началось именно тогда, когда возобновилось обучение в школе".

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