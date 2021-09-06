Войти | Зарегистрироваться
12:58

понедельник,
06 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Полтавщине волонтеры УПЦ передали интернату школьные рюкзаки и канцелярию

06.09.2021 / 12:44
На Полтавщине волонтеры УПЦ передали интернату школьные рюкзаки и канцелярию
Источник: Центр информации УПЦ
Волонтеры передали детям канцелярские принадлежности, необходимые для обучения, продукты питания, средства гигиены и школьные рюкзаки

В Полтавской области православные волонтеры посетили интернат для детей-аутистов и Центр социально-психологической реабилитации детей и поздравили воспитанников с началом нового учебного года.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, волонтеры передали детям канцелярские принадлежности, необходимые для обучения, продукты питания, средства гигиены и школьные рюкзаки.

Покупки были совершены благодаря пожертвованиям неравнодушных людей, а также на средства, собранные в результате благотворительной ярмарки «Чужих детей не бывает».

Как сообщалось ранее, в Закарпатской области Мукачевская епархия Украинской Православной Церкви передала помощь школьникам из малообеспеченных семей.

Миссия «Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам» провела ежегодную благотворительную акцию «Рюкзачок Милосердия», в рамках которой 800 детей из нуждающихся семей получили рюкзаки с необходимыми школьными принадлежностями.

 

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 сентября
5 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.