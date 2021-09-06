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У Путина назвали "непосредственной угрозой" стремление Украины в НАТО

06.09.2021 / 13:23
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о стремлении Украины вступить в НАТО. По его словам, это является непосредственной угрозой для России.

Об этом сообщает канал "Россия 1".

Угрозой для России, как подчеркнул Песков, является и то, что Соединенные Штаты Америки готовы обсуждать этот вопрос.

"Зеленский говорит:"Мы хотим, мы стремимся в НАТО". Американцы говорят: "Прекрасно, есть определенные условия, выполняйте, и мы с распростертыми объятиями будем вас ждать". Это для России непосредственная угроза. Это потенциально будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам", - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин "будет прилагать усилия", чтобы "исторические земли России" не использовались против нее самой.

Источник

НАТО, Песков
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