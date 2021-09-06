Войти | Зарегистрироваться
12:58

понедельник,
06 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Резников: Отказ РФ освободить захваченных людей - это основание усилить международные санкции

06.09.2021 / 12:42
Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что отказ России освободить незаконно захваченных в Крыму и на Донбассе людей – это основание для усиления международных санкций против РФ.

Так он прокомментировал обыски и задержания в Крыму пятерых человек, в том числе первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

"Мы призываем международное сообщество применить свое влияние на Кремль, чтобы немедленно освободить всех украинских пленников, захваченных и в Крыму, и в ОРДЛО. Отказ России освободить захваченных людей - это основание усилить международные санкции ", - заявил Резников.

Глава Минреинтеграции отметил "заоблачный цинизм" происходящих в Крыму задержаний.

"Очередные захваты произошли после обнародования доклада Генерального секретаря ООН о положении в части прав человека во временно оккупированном Крыму и Севастополе. Где как раз говорится о преступлениях Российской Федерации и системном давлении на украинцев и крымских татар. Нариман Джелялов был участником саммита Крымской платформы. Обыски и задержания - это прямой ответ ООН и всей международной общественности, что Россия в дальнейшем будет игнорировать и нарушать международное право. Это - пощечина всем, кто заявлял о необходимости защиты прав человека и поддержки Украины. Возникает вопрос - как такое государство может в дальнейшем находиться в Совбезе ООН? Какие аргументы могут быть у тех, кто приглашает Россию в ПАСЕ?", - сказал Резников.

Глава Минреинтеграции отметил, что все причастные к преступлениям будут установлены и "рано или поздно наказаны".

При этом он напомнил, что 18 августа 2021 года Кабинет министров Украины одобрил 2 пакета санкций к судьям РФ и другим должностным лицам, непосредственно причастным к преследованию гражданского населения на временно оккупированной территории АР Крым и г.. Севастополь. Проекты соответствующих документов подготовлены Минреинтеграции совместно с Представительством президента Украины в Автономной Республике Крым и представителями общественности.

Как сообщалось, по имеющейся в МИД Украины информации, сотрудниками ФСБ утром 3 сентября был задержан Эльдар Одаманов, ночью 4 сентября - Азиз Ахметов, Асан Ахметов и Шевкет Усеинов. Утром 4 сентября после обысков в доме был задержан заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

Источник

заложники, Крым, Резников
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 сентября
5 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.