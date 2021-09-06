Резников: Отказ РФ освободить захваченных людей - это основание усилить международные санкции

Так он прокомментировал обыски и задержания в Крыму пятерых человек, в том числе первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

"Мы призываем международное сообщество применить свое влияние на Кремль, чтобы немедленно освободить всех украинских пленников, захваченных и в Крыму, и в ОРДЛО. Отказ России освободить захваченных людей - это основание усилить международные санкции ", - заявил Резников.

Глава Минреинтеграции отметил "заоблачный цинизм" происходящих в Крыму задержаний.

"Очередные захваты произошли после обнародования доклада Генерального секретаря ООН о положении в части прав человека во временно оккупированном Крыму и Севастополе. Где как раз говорится о преступлениях Российской Федерации и системном давлении на украинцев и крымских татар. Нариман Джелялов был участником саммита Крымской платформы. Обыски и задержания - это прямой ответ ООН и всей международной общественности, что Россия в дальнейшем будет игнорировать и нарушать международное право. Это - пощечина всем, кто заявлял о необходимости защиты прав человека и поддержки Украины. Возникает вопрос - как такое государство может в дальнейшем находиться в Совбезе ООН? Какие аргументы могут быть у тех, кто приглашает Россию в ПАСЕ?", - сказал Резников.

Глава Минреинтеграции отметил, что все причастные к преступлениям будут установлены и "рано или поздно наказаны".

При этом он напомнил, что 18 августа 2021 года Кабинет министров Украины одобрил 2 пакета санкций к судьям РФ и другим должностным лицам, непосредственно причастным к преследованию гражданского населения на временно оккупированной территории АР Крым и г.. Севастополь. Проекты соответствующих документов подготовлены Минреинтеграции совместно с Представительством президента Украины в Автономной Республике Крым и представителями общественности.

Как сообщалось, по имеющейся в МИД Украины информации, сотрудниками ФСБ утром 3 сентября был задержан Эльдар Одаманов, ночью 4 сентября - Азиз Ахметов, Асан Ахметов и Шевкет Усеинов. Утром 4 сентября после обысков в доме был задержан заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

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