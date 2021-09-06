Борьба с Covid: количество вакцинаций в Украине приближается к 10 миллионам

Таковы данные Минздрава

За сутки еще 69 260 человек получили прививки против COVID-19, первую дозу получили 20 430 человек, полностью иммунизированы (получили вторую дозу) – 48 830 украинцев.

В течение дня работали 587 мобильных бригад, 1642 пункта прививки и 365 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привит 5 569 051 человек, из них получили одну дозу – 5 569 049 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 178 665 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 9 747 714 прививок.

Перечень всех пунктов прививок и центров массовой вакцинации, их адреса и телефоны, доступны на сайте Минздрава по этой ссылке.

Напомним: вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля. Сейчас привиться против коронавируса могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Соединенные Штаты планируют предоставить Украине дополнительную помощь в борьбе с распространением COVID-19, включая поддержку холодовой цепи хранения вакцин и дополнительные 12,8 млн долларов помощи, связанной с пандемией.

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