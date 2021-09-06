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Велопаломники УПЦ с 29 сентября по 5 октября преодолеют 700 км из Киева до Святогорской лавры

06.09.2021 / 12:11
Велопаломники УПЦ с 29 сентября по 5 октября преодолеют 700 км из Киева до Святогорской лавры
Источник: Центр информации УПЦ
Организаторы подчеркивают, что участникам желательно иметь опыт прохождения на велосипеде дистанции 100 км в день

 Верующие Украинской Православной Церкви в сентябре отправятся в велопаломничество из Киева в Святогорскую лавру.

Как сообщает Центр информации УПЦ, велопаломничество проводится по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия.

Велосипедный крестный ход стартует 29 сентября из Киева, а завершится 5 октября в Святогорске.

Начало паломничества запланировано с посещения Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Ежедневно православные велосипедисты будут проезжать около 100 километров. Во время семидневного паломничества запланирован один день отдыха в Полтаве, а также посещение Яготина, Харькова, Изюма, Святогорска.

«На маршруте пробега мы посетим: Киево-Печерскую и Святогорскую лавры, старинные и новые храмы и монастыри. Побываем на экскурсиях по городам Яготин, Полтава, Харьков, Изюм, Святогорск и др. Во время велопаломничества будут совершаться ночные литургии, по желанию будет возможность причаститься», - отметили организаторы.

На всем маршруте будут организованы питание и ночлег, а также сопровождение машины технической помощи, куда можно будет сложить вещи.

Во время пути паломники будут останавливаться в разных монастырях и храмах УПЦ, где смогут помолиться, причаститься и поклониться святыням.

Финиш запланирован в Святогорской лавре 5 октября. Организаторы подчеркивают, что участникам желательно иметь опыт прохождения на велосипеде дистанции 100 км в день.

Узнать подробности и присоединиться можно здесь.

Как сообщалось ранее, в начале июня верующие Украинской Православной Церкви на велосипедах преодолели 450 км из Киева в Почаев.

Источник: Inpress.ua
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