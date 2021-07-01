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Путин сравнил законопроект Зеленского с оружием массового поражения

01.07.2021 / 10:14
Президент РФ Владимир Путин считает, что иницированный Владимиром Зеленским законопроект "объявляет русский народ некоренным на территории Украины".

Об этом заявил Путин во время прямой линии 30 июня

Прямая речь: "Сегодняшнее руководство Украины явно недружественно к нам, иначе трудно было бы объяснить проект закона, внесенный президентом в Раду, где русский народ объявляется некоренным на этой территории.

Ну это вообще просто уму непостижимо. Это, понимаете… испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются там некоренными... Часть людей может уехать или будут вынуждены переписываться, чтобы не чувствовать себя людьми второго сорта. Это приведет к сокращению общего числа русских. Это сопоставимо по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения".

Глава государства-агрессора в очередной раз повторил пропагандистский тезис о "едином народе", который испокон веков существовал в триединстве "великороссов, белороссов и малороссов", который "старались растащить и раздробить", в частности усилиями Речи Посполитой и Австро-Венгрии.

Путин заявил о намерении написать аналитическую статью по истории русского народа и его связи с Украиной.

Напомним: Российская Федерация 8 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, оккупировав полуостров Крым и поддерживая незаконные вооруженные формирования в Донецкой и Луганской области.

В мае президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах Украины, который закрепляет статус крымскотатрского народа. В нем говорится. что коренными народами Украины на территории Крыма являются крымские татары, караимы, крымчаки. Русский народ в документе вообще не упоминается.

Источник

Путин, Зеленский
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