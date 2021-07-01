Путин уверяет: если бы Третья мировая - Америке и Британии не победить

Об этом свидетельствует прямая линия с Путиным 30 июня

Российского лидера спросили об инциденте с британским эсминцем, который 23 июня приблизился к Крыму и вызвал переполох у пограничников РФ. Во-первых, Путин заявил, что британцы действовали "в сговоре" с США, во-вторых, он заверил, что даже если бы российский флот потопил корабль британцев, Третья мировая война не началась бы, потому обе эти страны понимают, что им ее не выиграть.

Прямая речь: "Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир стал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны… Не думаю, что и мы бы порадовались (такой войне - УП), но мы хотя бы знаем, за что мы боремся".

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