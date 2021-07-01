Войти | Зарегистрироваться
12:57

четверг,
01 июля
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ призвали власть обратить внимание на межконфессиональные конфликты

01.07.2021 / 12:05
В УПЦ призвали власть обратить внимание на межконфессиональные конфликты
Источник: Центр информации УПЦ
По мнению спикера УПЦ, на данный момент ситуация с межконфессиональным миром в Украине продолжает оставаться напряженной

Властям необходимо обратить внимание на нарушения конституционных прав верующих Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом замглавы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич написал в Телеграм, комментируя заявления Президента Зеленского во время телефонного разговора с Папой Римским о межконфессиональном благополучии в Украине.

«Сегодня наш Президент поговорил по телефону с Папой Римским. Сайт Президента рассказывает, что: «Во время разговора было отмечено, что на сегодняшний день Украина - это страна, где представители всех религий мирно сосуществуют и чувствуют себя комфортно. В государстве нет выраженных межконфессиональных конфликтов и практически отсутствуют спекуляции на теме веры». Это не цитата и не прямая речь Президента, а рассказ его пресс-службы. Тем не менее, очень спорное утверждение», - отметил протоиерей Николай.

По мнению спикера УПЦ, на данный момент ситуация с межконфессиональным миром в Украине продолжает оставаться напряженной.

«Очень бы хотелось, чтобы так и было, то есть чтобы не было межконфессиональных конфликтов (чтобы УПЦ оставили уже в покое), но ведь до сих пор есть случаи (слава Богу, уже единичные) захватов наших храмов. До сих пор сотни таких случаев, имевших место при Порошенко, рассматриваются в судах. До сих пор не отменен закон о переименовании УПЦ. До сих пор политики (правда, больше от предыдущей власти) и разные эксперты и журналисты спекулируют на теме религии. То есть, реальность-то другая», - напомнил протоиерей Николай Данилевич.

Как сообщалось ранее, 30 июня в Киеве в пресс-центре информационного агентства «Українські Новини» состоялся круглый стол, посвященный 25-й годовщине Конституции Украины на тему: «Основной закон Украины и его применение в отношении Украинской Православной Церкви».

В ходе работы круглого стола, представители Киевской митрополии, юристы, религиоведы, политические и общественные деятели искали выходы из сложной ситуации, когда верующие Украинской Православной Церкви становятся объектами дискриминации по религиозному признаку.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 июля
30 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.