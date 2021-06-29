Войти | Зарегистрироваться
21:19

вторник,
29 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Епископ УПЦ объяснил, как воспитать ребенка в вере

29.06.2021 / 20:15
Епископ УПЦ объяснил, как воспитать ребенка в вере
Источник: Центр информации УПЦ
Он отметил, что не меньшую роль играет не только посещение храма, но и проявление личной духовности дома

Нужно сделать все, чтобы не было никакого препятствия между душой ребенка и Богом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал епископ Ладанский Феодосий (Марченко), отвечая на вопрос, как привести детей в Церковь и что нужно сделать, чтобы, когда они вырастут, не перестали ходить в нее.

«Если имеются в ввиду груднички-младенцы в классической церковной семье, то их нужно просто крестить и приносить в храм Божий, постепенно воцерковлять малыша в полноценную духовную жизнь», — сказал епископ Феодосий.

Он отметил, что не меньшую роль играет не только посещение храма, но и проявление личной духовности дома, где повседневность должна быть пропитанной молитвой и примером собственного благочестия.

«Нужно сделать все, чтобы не было никакого препятствия между душой ребенка и Богом. Дело в том, что как раз у маленьких детей их близкие могут стать таким препятствием или же наоборот связующим звеном между ними и Христом, в зависимости от их собственного примера и поведения.

К четырем годам закладывается фундамент мыслительных и поведенческих реакций человека, которые в основном станут определяющими в его дальнейшей жизни. По мере взросления и появления осознанности всегда нужно общаться с ребенком, пытаясь ответить на все его вопросы и проявляя живой интерес ко всему, что его интересует. Иначе он будет находить далеко не правильные ответы в других местах и у других авторитетов», — считает архиерей.

Епископ Феодосий подчеркнул, что очень важно замечать и отсекать все дурное и вредное в ребенке, чтобы это не стало греховным навыком, с которым в дальнейшем будет очень нелегко бороться.

«Воспитывая, чувствуйте меру любви, строгости и справедливости. Не дайте вспыльчивости, гневу и собственным страстям преобладать над объективной правдой в той или иной ситуации. Умейте найти в себе силы просить прощения у ребенка и учите его просить прощения. Не всегда и не во всем прав тот, кто старше», — заключил архиерей.

Источник: Inpress.ua
дети, упц, воспитание
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.