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В Почаеве УПЦ проведет съезд монашества

29.06.2021 / 19:35
В Почаеве УПЦ проведет съезд монашества
Источник: Центр информации УПЦ
Съезд монашествующих пройдет по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия

В Свято-Успенской Почаевской Лавре 15 июля Украинская Православная Церковь проведет съезд монашества.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в мероприятии примут участие наместники (игумены) и настоятельницы монастырей.

Съезд монашествующих пройдет по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Решение о его проведении было принято на заседании Священного Синода УПЦ.

«Подтверждение об участии в форуме необходимо отправить не позднее 2 июля», - говорится в циркуляре Киевской митрополии.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, почаевская лавра, монашество
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