Хотя бы по телефону: Кравчук предлагает Байдену до встречи с Путиным пообщаться с Зеленским

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16:20
Франция открывает границы для иностранных туристов
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15:49
Эрдоган жаловался Зеленскому на угрозы со стороны Путина - WSJ
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14:47
У Лукашенко подготовили ответ Западу на санкции и хотят компенсации за авиаблокаду
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14:16
Встреча Путина и Байдена может состояться не в Женеве - TDG
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11:51
США начали экспорт крупной партии COVID-вакцин
- 16:20
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17:12
В G7 решили установить единый налог для корпораций не менее 15%
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10:18
Северный поток-2: РФ заявляет, что скоро достроит и запустит газопровод
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15:16
До 51 тысячи гривень: Рада усилила штрафы за перегрузки на дорогах
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11:16
Рада приняла в целом законопроект о "налоге на Google"
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10:14
Рада вернула тюрьму за ложь в декларациях с неоднозначными поправками
- 17:12
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08:36
Контрабандисты пытались вывезти авиаприборы в подсанкционные страны
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08:19
СБУ провела антитеррористические учения вблизи линии соприкосновения на Донбассе
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08:35
В Стамбуле открыли самую высокую в городе вышку и мечеть с самым высоким в стране алтарем
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06:22
На улицах Харькова установили арт-пианино – могут играть все желающие
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06:02
В Киеве открыли выставку ко Дню Африки
- 08:36
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