Хотя бы по телефону: Кравчук предлагает Байдену до встречи с Путиным пообщаться с Зеленским

Такое мнение высказал глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Дом".

"Я бы хотел, чтобы перед встречей Путина и Байдена Байден поговорил хотя бы по телефону с президентом Зеленским. Потому что я понимаю, что во время этой встречи тема Украины будет присутствовать, это уже очевидно", - отметил Кравчук.

По словам главы украинской делегации в ТКГ, никто не знает ситуацию в Украине и на востоке лучше, чем Зеленский. Кравчук считает, что полученная от главы Украины информация могла бы быть полезной Байдену на встрече с президентом РФ.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что встреча глав США и России повлияет на переговорный процесс по Донбассу в нормандском формате и ТКГ. Лидеры этих стран будут обсуждать украинский вопрос.

В Швейцарии прорабатывают меры по ограничению доступа летательных аппаратов в воздушное пространство над Женевой на время саммита лидеров США и России.

Так, колумнист газеты Tribune de Genève Ален Журдан полагает, что саммит президентов США и РФ может пройти не в Женеве.

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