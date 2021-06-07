В КДА издали богословский терминологический советник

В Киевских духовных школах издан богословский советник по терминологическому правописанию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, в книге представлен словарь украинской богословско-церковной лексики, даются советы по ее употреблению и правописанию.

«Книга предназначена для студентов православных духовных учебных заведений, преподавателей и учащихся воскресных школ, будет также полезной для издателей, редакторов и корректоров церковных изданий», – отметили издатели.

Пособие издано по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, при содействии управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Бориспольского и Броварского Антония.

В издательскую группу вошли: профессор протоиерей Ростислав Снегирев, проректор по учебно-методической работе архимандрит Филарет (Волошин), профессор протоиерей Владимир Савельев, иерей Михаил Антонюк, доцент Александр Лев и Сергей Ковач.

Учебник рекомендован Ученым советом КДА и подготовлен к печати Издательским отделом Украинской Православной Церкви.