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В Раде объяснили, почему именно СНБО будет формировать реестр олигархов

07.06.2021 / 13:55
Глава финансового комитета Верховной рады Данил Гетманцев объяснил, почему Совет национальной безопасности и обороны будет формировать реестр олигархов.

По его словам, проблема олигархической экономики и влияния олигархата на нее является настолько масштабной, что представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

"К сожалению, в системе тех государственных органов, которые работают сегодня в Украине, эта проблема не может быть решена, поэтому этот вопрос отнесен к уровню Совета национальной безопасности и обороны", - подчеркнул глава комитета.

Он отметил, что закон о деолигархизации является полезным для общества и позволит Украине развиваться, как всем другим странам в мире.

"Секретарем СНБО анонсировано, что будет закон о лоббизме и другие решения, которые в совокупности преодолеют это негативное явление", - сказал парламентарий.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська заявил, что в реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко. Они оба подпадают под соответствующие критерии.

Ранее Малюська спрогнозировал, что президентский закон об олигархах будут оспаривать в Конституционном суде.

Так, президент Владимир Зеленский заявил, что намерен вынести вопрос о статусе олигархов в Украине на всеукраинский референдум. Он подчеркнул, что это может быть единственный вопрос, который будет обсуждаться с помощью референдума.

Источник

ВР, олигархи
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