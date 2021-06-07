Митрополит УПЦ рассказал о главном средстве в воспитательном процессе

Авторитет является главным средством воспитательного воздействия на детей

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко).

«В основе многих проблем, с которыми сталкиваются дети является отсутствие в их жизни достойных примеров для подражания. Современный подросток не видит вокруг себя ничего героического и воспитательного, а главное – достойного. Мы воспитывались в советской школе, где с «героическим» всё было в порядке. В младших классах нас воспитывали на примерах пионеров-героев. В старших – Павка Корчагин, Сергей Тюленин, Александр Матросов и другие», — отметил митрополит Лука, и дальше задается вопросом: «А на кого сегодня хотят быть похожи ровесники Павки Корчагина? Кто-то скажет, что сейчас другое время и другие герои. Но кто они современные герои?».

По словам владыки, у детей, которые посещают воскресные школы есть на кого равняться. «Они не только свой ум наполняют богословскими знаниями, но и духовно преображаются. В отличие от своих сверстников, которые посещают только светскую школу, у них есть важные понятия о вере, о Боге, о человеке и окружающем мире. Ведь слово Божье, богословие, это не отвлеченные рассуждения, это надежный фундамент их будущей жизни»», — подчеркнул архиерей.

Митрополит считает, что особенно важно для педагога не потерять авторитет в глазах детей.

«Как показывает опыт, влияние учителя на ученика, его успешная педагогическая деятельность полностью зависит от авторитета педагога. Сегодня авторитет является главным средством воспитательного воздействия. И чем выше этот авторитет, тем справедливее кажутся требования, замечания, тем весомее каждое слово учителя. Для ребят идея неотделима от личности. То, что говорит любимый учитель, воспринимается совсем по-другому, чем то, что говорит чуждый им человек. Только при правильных взаимоотношениях можно учить и воспитывать», - сказал он.

Митрополит Лука добавил, что авторитет педагога – это сложный феномен, который качественно характеризует систему взаимоотношений учитель – ученик.

«Пытаясь быть на одной волне с подростком, нужно делать то, что естественно. Быть всегда честными и откровенными. Все мы теряем уважение к человеку, если узнаём, что он лжец. А дети даже острее взрослых чувствуют неискренность и наигранность», - подытожил владыка.