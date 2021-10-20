Рада разблокировала подписание закона об олигархах

Ни один из проектов постановлений "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 23.09.2021 о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" не набрал минимально необходимых для принятия решения 226 голосов народных депутатов.

Так, авторами 11 проектов являются народные депутаты от парламентской фракции "Европейская солидарность". Все они аргументировали необходимость отмены соответствующего решения ВР тем, что принятие закона об олигархах якобы произошло с грубыми нарушениями требований Регламента Верховной Рады.

В то же время авторы одного проекта постановления, парламентарии от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" настаивали на отмене решения ВР о принятии документа, поскольку считают, что при его рассмотрении были нарушены некоторые положения статей Регламента ВР. Кроме этого, по их мнению, были нарушены права народного депутата на обсуждение поданных поправок и предложений, а также на заблаговременное предоставление материалов до дня рассмотрения.

Напомним, 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", № 5599.

Депутаты рассматривали законопроект во втором чтении постатейно, применив к нему соответствующую процедуру, предусмотренную статьей 119 Регламента Верховной Рады. В ходе голосования одновременно были учтены правки № 396, № 398, № 406, противоречащие друг другу. Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту переголосовать закон для исправления несогласованностей в соответствии со статьей 131 Регламента Верховной Рады Украины.

Руслан Стефанчук заявил, что принятый закон не содержит противоречий.

Дмитрий Разумков, который на момент принятия закона занимал должность Председателя Верховной Рады, настаивает, что подписать документ должен он.

Новоназначенный Председатель ВР Руслан Стефанчук говорит, что не видит в Регламенте ВР статьи, определяющей, что закон должен подписывать исключительно действующий на момент рассмотрения и принятия спикер.

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