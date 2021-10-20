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Первым вице-спикером стал Корниенко, который хочет "реформировать регламент"

20.10.2021 / 13:12
Народные депутаты избрали первым заместителем главы Верховной Рады Руслана Стефанчука его соратника из "Слуги народа" Александра Корниенко.

Об этом свидетельствует трансляция заседания парламента 19 октября

На должность были выдвинуты кандидатуры Александра Корниенко из "Слуги народа" и Софии Федины из "Европейской солидарности".

Они заявили о конфликте интересов относительно голосования за кандидатуры, а затем выступили перед нардепами и ответили на их вопросы.

Рейтинговое голосование показало преимущество Корниенко над Фединой: 248 "за" против 73 "за".

На окончательном голосовании кандидатуру представителя "Слуги народа" поддержали 256 нардепов.

С Корниенко сняли членство в комитете по вопросам местного самоуправления и он занял место первого вице-спикера в президиуме Верховной Рады.

Корниенко во время выступления перед избранием сказал, что смарт-государству нужен "смарт-парламент".

Он хочет сделать так, "чтобы реформы не тонули в парламенте".

Корниенко заявил, что парламенту нужна модернизация, иначе доверие к Верховной Раде, которое сейчас составляет 3%, будет дальше падать.

Преодоление "парламентского спама" он назвал среди тактических задач.

Прямая речь Корниенко: "Парламент должен оставаться местом для дискуссии... но парламент – это не только место для дискуссий. Верховная Рада – это орган, от которого люди ждут результатов для себя.

Процедура важна, демократия – это процедура, но кто сказал, что мы должны неуклонно следовать процедурам, которые были созданы в эпоху старой политики и были настроены на то, чтобы законсервировать главные ее черты: коррупцию и ложь. Разве мы не имеем права изменить процедуру ради более эффективного и дееспособного парламента?

Если мы с вами изменили карту Украины, отменили позорные моратории, открыли рынки, у нас должно хватить политической воли и экспертизы реформировать и регламент Верховной Рады. Нужна комплексная реформа парламентских процедур и процессов, иначе парламент дальше будет толочь воду в ступе, тормозя процесс трансформации страны".

Корниенко также сказал, что он – сторонник "оппозиционного дня", который бы раз в месяц мог проходить в парламенте.

По его мнению, вместе с законом об оппозиции надо принимать и закон о коалиции.

В свою очередь, Федина говорила, что парламент должен стать надежным тылом для защитников Украины и становиться на защиту обычных граждан.

Задавая вопросы, оппоненты из разных фракций обменивались колкостями.

Напомним: Александр Корниенко занял должность Руслана Стефанчука, который возглавил парламент вместо Дмитрия Разумкова, отозванного с должности главы Верховной Рады по инициативе фракции "Слуга народа".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия упрекал Разумкова, в частности, за "холодную регламентной войну".

Источник

ВР, Корниенко
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