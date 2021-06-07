Митрополит Антоний рассказал, почему важно быть духовно бдительным

Духовная бдительность - наш компас, она указывает нам верный путь и предостерегает от ложных дорожек.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Владыка напомнил слова притчи Соломоновой: «Не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим; спасайся как серна из руки и как птица из руки птицелова», которые напоминают нам о важном делании, без которого невозможно спасение.

«Христианин должен бодрствовать постоянно. Он не должен расслабляться духовно. Никогда», - сказал митрополит Антоний и объяснил, что это значит: «Это значит, что нам нельзя приписывать себе какие-либо победы и достижения, поскольку все это обман. Никаких наших побед на духовном фронте быть не может, все хорошее происходит благодаря милости Божьей и Его благодатной помощи».

Владыка напомнил, что мы немощны, бессильны и только это чувство должно быть нашим постоянным самоощущением.

«Как только появляется осознание собственной силы, мощи, мудрости, нужно насторожиться ибо, возможно, нас поймали в ловушку, и мы незаметно для самих себя оказались в сетях бесовских. Враг пытается похитить нашу бдительность, обезоружить нас, прикрывает зло мнимой добротой и правотой. Стоит впустить один неверный помысел и ты уже катишься прямиком в бездну, откуда выкарабкаться невероятно трудно», - объяснил он.

По словами управделами УПЦ, духовная бдительность - наш компас, она указывает нам верный путь и предостерегает от ложных и скользких дорожек. «Следует быть острозорким, со строжайшим внимании следить за всем, что происходит в нашей жизни и вокруг. Каждую мысль следует проверять, зачем она дана, к чему ведет, выверить ее временем и непрестанной молитвой ко Господу. Постоянное трезвение, бодрствование и молитва сделает нас неуловимыми для вражьих сил», - подчеркнул архиерей.

«Притчи Соломоновы – это всегда актуальный кладезь мудрости, остроумные и поучительные изречения, дарованные нам Самим Господом. К ним нужно постоянно возвращаться умом и сердцем, вкушая как совершенную духовную пищу, наполняющую и укрепляющую», - подытожил митрополит Антоний.